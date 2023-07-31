МК: спецназовец Матвийчук объяснил, почему боевики ВСУ всё чаще сдаются в плен

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) допускает старую ошибку, бросая солдат на "мясные штурмы". Сводные отряды они формируют из малообученных и недостаточно мотивированных людей. Об этом заявил бывший офицер спецназа разведки Анатолий Матвийчук в беседе с "МК".

Фото: ВКонтакте

В открытых источниках спустя полтора месяца после начала украинского "контрнаступления" стали всё чаще появляться сообщения о сдавшихся в плен украинских военнослужащих.

Как заявляли на Западе, для победы ВСУ якобы необходимо увеличить количество атак, и украинское командование тут же возобновило массовые штурмы, отметил военный эксперт. Это очередное доказательство того, что Украина — эрзац-государство, которое ничего не решает.

По словам Матвийчука, многие солдаты, особенно из территориальной обороны, не понимают, для чего их отправили в бой без подготовки и оружия. И они, естественно, начинают сдаваться в плен. Они понимают, что только так есть шанс выжить.

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