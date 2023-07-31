Украинские военные понесли значительные потери при попытке штурма российских позиций на направлении Времевского выступа Запорожского фронта. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
По словам политика, в воскресенье, 30 июля, ВСУ днём предприняли очередную безуспешную попытку штурма в районе населённого пункта Урожайное. В результате были уничтожены целый взвод боевиков и два "элитных" офицера ССО (сил специальных операций).
Ранее Рогов раскрыл новое прозвище президента Украины Владимира Зеленского, которое ему дали на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.