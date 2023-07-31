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Рогов: ВСУ потеряли взвод солдат и двух элитных офицеров на Времевском выступе

Силовые структуры

Украинские военные понесли значительные потери при попытке штурма российских позиций на направлении Времевского выступа Запорожского фронта. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Рогов: ВСУ потеряли взвод солдат и двух элитных офицеров на Времевском выступе
Фото: https://t.me/anna_news/35266

По словам политика, в воскресенье, 30 июля, ВСУ днём предприняли очередную безуспешную попытку штурма в районе населённого пункта Урожайное. В результате были уничтожены целый взвод боевиков и два "элитных" офицера ССО (сил специальных операций).

Ранее Рогов раскрыл новое прозвище президента Украины Владимира Зеленского, которое ему дали на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

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Танк ВС РФ в одиночку уничтожил колонну техники ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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