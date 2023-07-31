Рогов: точные удары ВС РФ сорвали планы ВСУ форсировать Днепр

Из-за точных и своевременных упреждающих ударов по украинским военным объектам, нанесённых ВС РФ, планы ВСУ по форсированию Днепра оказались сорваны, по крайней мере на какое-то время. Об этом проинформировал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Минувшей ночью нашими военными нанесены упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Политик предупредил о стягивании сил украинской армии в Никополе и Марганце Днепропетровской области, расположенных на правом берегу Днепра. Именно отсюда, по информации Рогова, Киев намерен форсировать обмелевшее Каховское водохранилище, надеясь высадить десант в районе Запорожской АЭС.

До этого Рогов уже предупреждал о подготовке Киевом форсирования Днепра и взятия под контроль ЗАЭС, которые в соответствие с планами украинского командования должны быть реализованы в конце июля.