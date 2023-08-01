Business Insider: ВС России смогли нейтрализовать влияние западных ракет Storm Shadow

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска приспособились к ракетам Storm Shadow, которые Киев получил от западных партнёров. Об этом пишет Business Insider.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

По словам обозревателя Майкла Пека, Вашингтон и Киев заявляли, что "чудо-оружие" способно изменить "правила игры" на Украине.

"Но его блеск тускнеет по мере того, как Россия к нему приспосабливается", — сказано в статье.

Специалист по вооружениям Майкл Кофман добавил, что ВС РФ смогли быстро нейтрализовать эффект от дальнобойных ракет благодаря накопленному опыту работы с американскими реактивными системами залпового огня HIMARS. Как пояснил эксперт, российские военные активно используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также перемещают свои объекты и штабы в такие места, до которых точно не смогут долететь Storm Shadow.

В публикации подчёркивается: каких-либо "значительных ударов" по ресурсам РФ с помощью ракет Storm Shadow не зафиксировано.