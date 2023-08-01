Российские войска приспособились к ракетам Storm Shadow, которые Киев получил от западных партнёров. Об этом пишет Business Insider.
По словам обозревателя Майкла Пека, Вашингтон и Киев заявляли, что "чудо-оружие" способно изменить "правила игры" на Украине.
"Но его блеск тускнеет по мере того, как Россия к нему приспосабливается", — сказано в статье.
Специалист по вооружениям Майкл Кофман добавил, что ВС РФ смогли быстро нейтрализовать эффект от дальнобойных ракет благодаря накопленному опыту работы с американскими реактивными системами залпового огня HIMARS. Как пояснил эксперт, российские военные активно используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также перемещают свои объекты и штабы в такие места, до которых точно не смогут долететь Storm Shadow.
В публикации подчёркивается: каких-либо "значительных ударов" по ресурсам РФ с помощью ракет Storm Shadow не зафиксировано.
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