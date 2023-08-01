Марочко: ВС РФ захватили большое количество оружия НАТО при продвижении в ЛНР

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска во время продвижения на территории Луганской Народной Республики обнаружили большое количество оружия и боеприпасов НАТО в районе Красного Лимана и Купянска.

Фото: aif.ru

Сейчас все трофеи тщательно изучают, затем вооружение отправится на склады. Об этом заявил подполковник в отставке Андрей Марочко.

"Всё изучается, документируется и отправляется на склады, где решением комиссии по ВВТ определяется его дальнейшая судьба", — сообщил он в беседе с РИА Новости.