Украинские войска попытались прорвать оборонительную линию ВС РФ на Ореховском направлении, но столкнулись с серьёзными потерями.
По словам врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, ВСУ приступили к перегруппировке после огневого поражения и отхода на старые позиции. Как пояснил политик в Telegram-канале, украинское командование пытается сформировать штурмовые группы, в том числе из числа мобилизованных солдат, для проведения новых атак.
Ранее Балицкий заявил, что многие военные ВСУ отказываются выполнять приказы Киева в Запорожской области. Он подчеркнул: в этой зоне боевых действий противник продолжает бросать солдат "на убой".
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