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Балицкий: ВСУ проводят перегруппировку на Ореховском направлении

Силовые структуры

Украинские войска попытались прорвать оборонительную линию ВС РФ на Ореховском направлении, но столкнулись с серьёзными потерями.

Балицкий: ВСУ проводят перегруппировку на Ореховском направлении
Фото: Министерство обороны Украины

По словам врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, ВСУ приступили к перегруппировке после огневого поражения и отхода на старые позиции. Как пояснил политик в Telegram-канале, украинское командование пытается сформировать штурмовые группы, в том числе из числа мобилизованных солдат, для проведения новых атак.

Ранее Балицкий заявил, что многие военные ВСУ отказываются выполнять приказы Киева в Запорожской области. Он подчеркнул: в этой зоне боевых действий противник продолжает бросать солдат "на убой".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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