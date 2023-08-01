Царьград: почему счастлив Ким Чен Ын после личного послания Путина

Таинственное послание президента РФ Владимира Путина северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну расшифровано.

Фото: kresy.pl

Понятно чётко понятно: коллективный Запад может победить только Евразия.

Сергей Шойгу предал в КНДР послание Путина. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не раскрыл его содержание, сказав, "что это личное послание". Но речь в послании Путина была явно не об усилиях в борьбе с климатическими изменениями.

Численность армии КНДР почти 1,3 млн солдат — четвёртый показатель в мире и больше, чем у РФ. Северная Корея официально признала независимость Республики Донбасса и готова быть "в одном окопе с русскими" в борьбе с общим врагом, пишет "Царьград".

По словам авторов статьи, в КНДР могло обсуждаться:

1. Перестать соблюдать санкции ООН, введённые за повышение КНДР свой обороноспособности, поскольку продолжать соблюдать их Москве "унизительно и бессмысленно". И это означает отказ от торговых ограничений, прекращение участия в блокаде страны, развитие взаимного сотрудничества.

2. Помощь КНДР в авиации и авиапроме, поскольку Кремль заинтересован в усилении военной мощи КНДР.

3. Снятие всех ограничений на привлечение дисциплинированной и трудолюбивой рабочей силы из Северной Кореи, которая поможет РФ в развитии страны и заработать для КНДР большие деньги.

4. Москва может пригласить на СВО северокорейский спецназ и регулярные войска (Северная Корея может прислать 100 000 бойцов). Россия могла бы расплатиться зерном, продовольствием, в котором очень нуждается Пхеньян, потребительскими товарами, технологиями.

5. Пожалуй, основное. Россия может попросить продать боеприпасы к артиллерии, амуницию и патроны. Пхеньяну можно предложить испытать разные образцы своей техники, закупив то, что РФ понравится.

Такому событию наверняка очень рады в руководстве азиатской страны, подытожило издание.