Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, в одиночку вступившего в схватку с колонной техники ВСУ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу наградит российских танкистов, которые в одиночку смогли остановить целую колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.

Фото: Kremlin.ru

Эту информацию распространило Минобороны РФ, отметив, что бойцы ВС РФ продемонстрировали истинный героизм и мужество.

"Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на запорожском направлении представлен к государственным наградам", — сообщили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что видеоролик, запечатлевший героизм экипажа российского танка, в Кремле посмотрели, и восхищены увиденным. Помощник президента признался, что очень гордится российскими военными.