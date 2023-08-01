Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу наградит российских танкистов, которые в одиночку смогли остановить целую колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.
Эту информацию распространило Минобороны РФ, отметив, что бойцы ВС РФ продемонстрировали истинный героизм и мужество.
"Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на запорожском направлении представлен к государственным наградам", — сообщили в ведомстве.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что видеоролик, запечатлевший героизм экипажа российского танка, в Кремле посмотрели, и восхищены увиденным. Помощник президента признался, что очень гордится российскими военными.
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