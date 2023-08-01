Принадлежащие Белоруссии вертолёты, появившиеся на границе с Польшей, всерьёз обеспокоили поляков, проживающих на востоке республики, сообщают корреспонденты радиостанции Zet.
Впоследствии местная пресса напомнила о том, что белорусские власти заблаговременно проинформировали погранслужбу Польши о запланированном патрулировании госграницы в небе.
"Воздушное пространство Польши нарушено не было", — уверяет командование армии Польши.
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