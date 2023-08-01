Zet: белорусские вертолёты у польской границы напугали местных жителей

Принадлежащие Белоруссии вертолёты, появившиеся на границе с Польшей, всерьёз обеспокоили поляков, проживающих на востоке республики, сообщают корреспонденты радиостанции Zet.

Фото: Вадим Савицкий

Впоследствии местная пресса напомнила о том, что белорусские власти заблаговременно проинформировали погранслужбу Польши о запланированном патрулировании госграницы в небе.

"Воздушное пространство Польши нарушено не было", — уверяет командование армии Польши.