Ходаковский назвал основную проблему с вооружением армии РФ на СВО

Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, какое обстоятельство деморализует военнослужащих СВО на поле боя.

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Военачальник рассказал о разговоре с давним товарищем, который пожаловался на обстрелы кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. Он объяснил, что ни спрятаться, ни скрыться от таких обстрелов невозможно.

Ходаковский отметил, что ничего нового от товарища не услышал, так как сам знаком с подобными проблемами.

"Самое трудное — жить без нормальной контрбатарейки. Все в один голос говорят — и мои востоковцы, и смежники: бессилие перед артиллерией — самое тяжёлое чувство", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале

Комбат объяснил, что человека с автоматом можно нейтрализовать. Он рассказал, что нервы накаляются до предела, когда ответить на обстрелы нет возможности. Он призвал российских инженеров работать над дальностью и точностью оружия ВС РФ.

Ранее Александр Ходаковский объяснил, почему отечественные высокоточные ракеты не всегда могут попасть в цель.