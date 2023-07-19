Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал о проблемах с дронами и высокоточными ракетами на СВО.
Военачальник объяснил, что FPV-дронам тяжело противодейстовать, так как не всегда получается задавить их мощным потоком помех.
"Какая-нибудь всё равно проскочит", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.
Не всё просто, по словам Ходаковского, складывается и с высокоточными ракетами.
"При определённом воздействии противника, скажем, на систему спутниковой навигации, ракеты не попадают в цель размером с железнодорожный состав", — рассказал командир батальона "Восток".
Военачальник признал, что ВСУ выше ВС РФ на голову из-за "Старлинка". Он выразил уверенность в том, что когда-нибудь и Россия обзаведётся своим "Старлинком".
"Горбом наших людей мы сейчас компенсируем отставание в каких-либо направлениях, и так будет и впредь," — выразил своё мнение комбат "Востока".
Ранее Александр Ходаковский объяснил, как связан подрыв Крымского моста с завершением зерновой сделки.
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