Ходаковский объяснил, почему высокоточные ракеты РФ не всегда могут попасть в цель

Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал о проблемах с дронами и высокоточными ракетами на СВО.

Фото: Вадим Савицкий

Военачальник объяснил, что FPV-дронам тяжело противодейстовать, так как не всегда получается задавить их мощным потоком помех.

"Какая-нибудь всё равно проскочит", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Не всё просто, по словам Ходаковского, складывается и с высокоточными ракетами.

"При определённом воздействии противника, скажем, на систему спутниковой навигации, ракеты не попадают в цель размером с железнодорожный состав", — рассказал командир батальона "Восток".

Военачальник признал, что ВСУ выше ВС РФ на голову из-за "Старлинка". Он выразил уверенность в том, что когда-нибудь и Россия обзаведётся своим "Старлинком".

"Горбом наших людей мы сейчас компенсируем отставание в каких-либо направлениях, и так будет и впредь," — выразил своё мнение комбат "Востока".

Ранее Александр Ходаковский объяснил, как связан подрыв Крымского моста с завершением зерновой сделки.

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