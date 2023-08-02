В Измаиле, в Одесской области, на объектах промышленной и портовой инфраструктуры после российских ударов началось возгорание.
Как сообщает телеканал RT со ссылкой на очевидцев, сейчас там горит нефтехранилище.
Позднее местные власти подтвердили повреждение инфраструктуры. Помимо этого, сообщается об ударах дронами в районах Рени и Килии, а также в украинской столице — Киеве. Градоначальник Виталий Кличко сообщил о падении обломков беспилотных аппаратов "Герань".
Сирена воздушной тревоги звучала также в Винницкой, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
Утром 2 августа тревога опять объявлена на всей Украине.
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