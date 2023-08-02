В Одесской области после ударов горит порт и нефтехранилище

В Измаиле, в Одесской области, на объектах промышленной и портовой инфраструктуры после российских ударов началось возгорание.

Фото: topwar.ru

Как сообщает телеканал RT со ссылкой на очевидцев, сейчас там горит нефтехранилище.

Позднее местные власти подтвердили повреждение инфраструктуры. Помимо этого, сообщается об ударах дронами в районах Рени и Килии, а также в украинской столице — Киеве. Градоначальник Виталий Кличко сообщил о падении обломков беспилотных аппаратов "Герань".

Сирена воздушной тревоги звучала также в Винницкой, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Утром 2 августа тревога опять объявлена на всей Украине.

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