Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Воздушная тревога звучит по всей территории Украины
В Al Mayadeen назвали условия для прекращения войны между Россией и НАТО
Asia Times: Пентагон лжёт, что оружие НАТО не используется ВСУ для нападения на Россию
Общественник Герасименко: в сентябре тарифы на такси в России вырастут до двадцати процентов
Самолёт S7 Airlines при разбеге столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска
Французский политик Асселино напомнил, что ещё в 2019 году Украина была оплотом педофилии
Гастроэнтеролог Вялов назвал пиво источником несжигаемого жира на животе
Диетолог Писарева рассказала, с какими продуктами нельзя сочетать рис и гречку
Риттер усомнился в психическом здоровье экс-сенатора Кинзингера из-за отрицания ядерной угрозы

В Одесской области после ударов горит порт и нефтехранилище

Силовые структуры

В Измаиле, в Одесской области, на объектах промышленной и портовой инфраструктуры после российских ударов началось возгорание.

В Одесской области после ударов горит порт и нефтехранилище
Фото: topwar.ru

Как сообщает телеканал RT со ссылкой на очевидцев, сейчас там горит нефтехранилище.

Позднее местные власти подтвердили повреждение инфраструктуры. Помимо этого, сообщается об ударах дронами в районах Рени и Килии, а также в украинской столице — Киеве. Градоначальник Виталий Кличко сообщил о падении обломков беспилотных аппаратов "Герань".

Сирена воздушной тревоги звучала также в Винницкой, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Утром 2 августа тревога опять объявлена на всей Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Одесса 5 минут назад! Центр города 02.08.💥БОМБЯТ ПОРТЫ ОДЕССЫ ВСЮ НОЧЬ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Байден при всех унизил Зеленского из-за возмущения по решению НАТО
СМИ рассказали о публичном унижении Зеленского Байденом
"Мы их вычёркиваем": Елена Драпеко высказалась об артистах на фестивале Лаймы Вайкуле
Стали известны подробности атаки ВСУ на корабли Черноморского флота
ВСУ атаковали дроном российский танкер: ящик Пандоры в Чёрном море открыт Любовь Степушова Спецдоклад RAND: с РФ надо воевать руками прибалтов, поляков и ЕС Олег Володин Люди Донбасса: "Мы отчаянно стараемся жить". Репортаж Дарьи Асламовой Дарья Асламова
Газовый донор Европы перешёл на сторону России
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
В Польше забили тревогу из-за ловушки, созданной Украиной
В Польше забили тревогу из-за ловушки, созданной Украиной
Последние материалы
Общественник Герасименко: в сентябре тарифы на такси в России вырастут до двадцати процентов
Самолёт S7 Airlines при разбеге столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска
Французский политик Асселино напомнил, что ещё в 2019 году Украина была оплотом педофилии
Гастроэнтеролог Вялов назвал пиво источником несжигаемого жира на животе
Диетолог Писарева рассказала, с какими продуктами нельзя сочетать рис и гречку
Риттер усомнился в психическом здоровье экс-сенатора Кинзингера из-за отрицания ядерной угрозы
Shot: в Красноярском крае в реке нашли схрон с оружием и сотней боеприпасов
Диетолог Писарева рассказала, при каких заболеваниях нужно отказаться от риса
В Приморье зафиксировали первое в России ДТП с редчайшим водяным оленем
The Washington Times: Трампу может грозить пожизненное тюремное заключение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников