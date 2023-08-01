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Массовые пуски российских БПЛА по юго-восточной Украине: взрывы в Харькове

Силовые структуры

Сегодня, 1 августа, поздно вечером сообщается о массовых пусках российских беспилотных летательных аппаратов по юго-восточной Украине.

Массовые пуски российских БПЛА по юго-восточной Украине: взрывы в Харькове
Фото: elpais.com

Украинские Telegram-каналы подтверждают о дронах "Герань" летящих на Харьков. В городе уже слышны взрывы. Комментаторы уже отмечают, что это летит "ответка" за ночной удар беспилотников ВСУ по "Москва-сити".

В регионе звучит сирена воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в Москве на заводе счетно-аналитических машин прогремел взрыв. Как рассказали очевидцы, там начался пожар и с шестого этажа здания шёл густой дым. Экстренные спецслужбы эвакуировали 40 человек.

Позже огонь потушили. Идёт проверка ЧП.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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