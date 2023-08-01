Массовые пуски российских БПЛА по юго-восточной Украине: взрывы в Харькове

Сегодня, 1 августа, поздно вечером сообщается о массовых пусках российских беспилотных летательных аппаратов по юго-восточной Украине.

Фото: elpais.com

Украинские Telegram-каналы подтверждают о дронах "Герань" летящих на Харьков. В городе уже слышны взрывы. Комментаторы уже отмечают, что это летит "ответка" за ночной удар беспилотников ВСУ по "Москва-сити".

В регионе звучит сирена воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в Москве на заводе счетно-аналитических машин прогремел взрыв. Как рассказали очевидцы, там начался пожар и с шестого этажа здания шёл густой дым. Экстренные спецслужбы эвакуировали 40 человек.

Позже огонь потушили. Идёт проверка ЧП.