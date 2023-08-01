Сегодня, 1 августа, поздно вечером сообщается о массовых пусках российских беспилотных летательных аппаратов по юго-восточной Украине.
Украинские Telegram-каналы подтверждают о дронах "Герань" летящих на Харьков. В городе уже слышны взрывы. Комментаторы уже отмечают, что это летит "ответка" за ночной удар беспилотников ВСУ по "Москва-сити".
В регионе звучит сирена воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что в Москве на заводе счетно-аналитических машин прогремел взрыв. Как рассказали очевидцы, там начался пожар и с шестого этажа здания шёл густой дым. Экстренные спецслужбы эвакуировали 40 человек.
Позже огонь потушили. Идёт проверка ЧП.
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