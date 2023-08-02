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"Украина.ру": при любом исходе СВО Запад сделает из Украины террористический полигон

Силовые структуры

Заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза 1 августа заявил, что киевский режим ведёт себя как террорист-смертник, и Владимир Зеленский его опровергать не стал.

"Украина.ру": при любом исходе СВО Запад сделает из Украины террористический полигон
Фото: Скриншот из видео

Российский дипломат отметил, что вся Украина готова слепо отстаивать заокеанские интересы до последнего собственного гражданина. Позже Зеленский заявил о подготовке новых ударов по России, пишет издание "Украина.ру".

Но сегодня Киев не может поступать иначе, а ВС РФ должны только побеждать в спецоперации, чтобы эти атаки прекратились.

Сегодня общая ситуация на Украине заставляет режим обращаться к террору от безысходности. И в поощрении терроризма "виноват" Запад, который держит Киев на голодном пайке — не давая авиации и дальних ракет. Коллективный Запад продолжает курс на террористическую войну с РФ руками украинцев. До возможного уничтожения Незалежной с карты мира. И Киев с этим соглашается, пишет портал.

И даже если удастся установить мир, а Украина сохранится, то Запад сделает всё, чтобы она работала как террористический анклав-полигон, ориентированный на вечную войну с РФ, подытожило издание.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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