Владимир Зеленский заявил о подготовке новых "серьёзных" ударов по России

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке очередных "серьезных" ударов по российской территории.

Фото: https://t.me/stranaua

В своём традиционном обращении лидер Незалежной заявил о вероятном нанесении новых ударов по городам Российской Федерации.

Он отметил, что ознакомился с докладом ВСУ о ситуации, выделив отчёт от руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова. Президент Украины убеждён, что действия украинских военных окажут серьёзные последствия для Москвы, а сами россияне "почувствуют это влияние".

После атаки дрона на "Москву-сити" ночью 1 августа на Украине подчеркнули, что число беспилотников будет лишь нарастать. Киевская власть таким образом фактически признала ответственность за ночной теракт.

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