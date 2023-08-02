Членам территориальной обороны Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ, сообщает ТАСС.
Согласно информации источника, такое решение было принято в связи со сложной ситуацией в области.
"Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны", — сказал на вручении губернатор Белгорода Вячеслав Гладков.
Кроме передачи оружия, для добровольцев было проведено учение по работе с дронами.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что эта мера необходима "на фоне атак и нападений, которые осуществляются с территории Украины".
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