Добровольцы территориальной обороны Белгорода получили оружие

Членам территориальной обороны Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ, сообщает ТАСС.

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Согласно информации источника, такое решение было принято в связи со сложной ситуацией в области.

"Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны", — сказал на вручении губернатор Белгорода Вячеслав Гладков.

Кроме передачи оружия, для добровольцев было проведено учение по работе с дронами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что эта мера необходима "на фоне атак и нападений, которые осуществляются с территории Украины".