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В Житомире призывают бить по Галичине: "Львов должен ловить прилёты"

1:01
Силовые структуры

На Украине пройдёт суд над "тиктокершей", считавшей, что армии РФ надо бить и по Западной Украине тоже.

В Житомире призывают бить по Галичине: "Львов должен ловить прилёты"
Фото: https://t.me/RVvoenkor/35988

Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины по Житомирской области.

"СБУ продолжают фиксировать попытки распространения антиукраинских призывов и реагировать на них. По данным спецслужбы, на этот раз подозревается 27-летняя коростенка, одобрявшая нанесение ракетных ударов по Львову", — отмечает ведомство.

Установлено, что к обстрелам женщина призвала в онлайн-трансляции TikTok. Она знала, что в это время РФ наносит ракетные удары, пишет спецслужба. В этот день по Львову как раз "прилетело", что украинка и прокомментировала.

"Правильно, а то львовяне живут себе, как жили прежней жизнью. Это нормально, нечего им расслабляться", — сказала тиктокерша.

Теперь её подозревают в "публичных призывах к поддержке решений и действий государства-агрессора".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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