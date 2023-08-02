На Украине пройдёт суд над "тиктокершей", считавшей, что армии РФ надо бить и по Западной Украине тоже.
Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины по Житомирской области.
"СБУ продолжают фиксировать попытки распространения антиукраинских призывов и реагировать на них. По данным спецслужбы, на этот раз подозревается 27-летняя коростенка, одобрявшая нанесение ракетных ударов по Львову", — отмечает ведомство.
Установлено, что к обстрелам женщина призвала в онлайн-трансляции TikTok. Она знала, что в это время РФ наносит ракетные удары, пишет спецслужба. В этот день по Львову как раз "прилетело", что украинка и прокомментировала.
"Правильно, а то львовяне живут себе, как жили прежней жизнью. Это нормально, нечего им расслабляться", — сказала тиктокерша.
Теперь её подозревают в "публичных призывах к поддержке решений и действий государства-агрессора".
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