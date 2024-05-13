"Погибать от русских не желаем". Боевиков "Азова"* гонят защищать Харьков, а они идут... в отказ

Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских

Появились данные, что на Харьковский фронт перебрасываются (из-под Часова Яра) боевики одной из самых распиаренных бригад Вооружённых сил Украины — 3-я отдельной штурмовой (бывший "Азов"*).

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Аврал под Харьковом

Также под Волчанск направили так и не восстановившуюся 79-ю аэромобильную (которая сдала Новомихайловку) бригаду. Плюс туда бросают и 17-ю танковую бригаду. Ну и несколько бригад ТрО. И это только утренняя сводка о тех, кто точно туда брошен.

А позже пришла информация, что украинский Генштаб снимает с Краснолиманского направления 60-ю, 63-ю и 45-ю бригады и намерен перебрасывать их на Харьков и Сумы, чтобы сдержать русских штурмовиков.

Злые языки поговаривают, что главком ВСУ Александр Сырский хочет все провалы на Харьковском направлении тушить в том числе при помощи националистов с "Азова"*. У него появился хороший шанс ослабить нацбат, отправив его в мясорубку. Внутреннее противостояние независимых военных подразделений и "регулярки" нарастает.

Сырский, сам иди воюй

Однако также с Генштаба армии Украины приходит инсайдерская информация, что 3-я штурмовая бригада игнорирует приказы главкома и отказывается выдвигаться на харьковские позиции. После позорного провала в Авдеевке подразделение потеряло около 50 процентов живой силы и теперь восстанавливает резервы. Но Главком настаивает, чтобы именно 3-я бригада участвовала в наиболее сложных ситуациях в местах боёв.

Тем временем, офис президента Украины сегодня потребовал от главкома Сырского остановить русское наступление, дабы не сорвать предстоящий "саммит мира" в Швейцарии. Сдача города Авдеевка уже внесла свою негативную роль для Мюнхенской конференции, когда партнёры не подписали несколько важных договоров. А падение Волчанска (или, допустим, Часова Яра) для Зеленского станет "чёрной меткой".

А сегодня аналитики с Запада дали максимум неделю до сдачи Волчанска, поскольку российская группировка уже стала окружать населённик. Если ВСУ не сумеет перебросить туда достаточное количество оружия и личного состава, то Волчанск скоро падёт. А если резервы будут доставлены, то есть шанс удержать город до конца начала июня, правда, при этом будут колоссальные потери и на обещанном Вашингтону наступлении осенью можно поставить крест.

Тут надо отметить, что российским воинам на все прогнозы диванных обозревателей НАТО наплевать — несмотря на то, что Киев в Волчанск и Липцы стягивает весь сброд (тероборонщиков+националистов), они гибнут под десятками бомб, ибо русский фугас сильнее "элитного спецназа" ВСУ.

Где оборонительные сооружения, Зеленский?

Ну а Запад удивлён легкостью наступления на Харьков русской армии и полному отсутствию оборонительных рубежей, на которые потратили огромные деньги.

Несмотря на прошлые бравурные отчёты Зеленского по мощным укрепам в Харьковской области, западные эксперты вынуждены констатировать, что Украина плохо подготовилась к наступлению ВС РФ.

Один из командиров подразделений ВСУ Денис Ярославский в интервью ВВС посетовал на отсутствие рубежей обороны на этом направлении.

"Первой линии обороны не было. Мы это видели. Русские просто вошли. Они просто вошли, и не было никаких заминированных полей", — отметил националист.

Он показал журналисту ролик с БПЛА, где видно, как небольшие колонны армии РФ просто переходят границу, не встречая никакого сопротивления.

По его словам, киевская власть утверждала, что на строительство фортификационных сооружений были потрачены гигантские средства, но ничего там нет.

"Это была халатность, либо коррупция. Это был не провал. Это было предательство", — сказал всушник.

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