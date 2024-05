"Погибать от русских не желаем". Боевиков "Азова"* гонят защищать Харьков, а они идут... в отказ

Появились данные, что на Харьковский фронт перебрасываются (из-под Часова Яра) боевики одной из самых распиаренных бригад Вооружённых сил Украины — 3-я отдельной штурмовой (бывший "Азов"*).

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International