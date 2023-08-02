Пять стратегических бомбардировщиков ВКС РФ ТУ-95мс вылетели из района Каспийского моря в сторону потенциальных рубежей пусков ракет по Украине.
Об этом со ссылкой на украинские Telegram-каналы сообщает телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Ожидаемое время прилёта — 23:45-00:30", — пишет ведущий Первого канала.
Также сообщается, что на Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены слышны во всех регионах центральной и восточной Незалежной. В столице — Киеве пока тишина.
Ранее сообщалось, что новый удар по Измаилу поставил точку в планах Запада.
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