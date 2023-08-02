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Пять ТУ-95мс летят в сторону рубежей пусков: время прилёта — полночь

0:45
Силовые структуры

Пять стратегических бомбардировщиков ВКС РФ ТУ-95мс вылетели из района Каспийского моря в сторону потенциальных рубежей пусков ракет по Украине.

Пять ТУ-95мс летят в сторону рубежей пусков: время прилёта — полночь
Фото: mil.ru

Об этом со ссылкой на украинские Telegram-каналы сообщает телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Ожидаемое время прилёта — 23:45-00:30", — пишет ведущий Первого канала.

Также сообщается, что на Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены слышны во всех регионах центральной и восточной Незалежной. В столице — Киеве пока тишина.

Ранее сообщалось, что новый удар по Измаилу поставил точку в планах Запада.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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