Запад пытался раздуть сенсацию — "сухогрузы прорвали блокаду на Дунае". Но удары по порту Измаила показали ситуацию в другом свете.
Ночью 2 августа БПЛА опять ударили по Измаилу: сгорела нефтебаза и разбита портовая инфраструктура. Но что же особенного в последней атаке?
Многое, если не всё, сообщает телеканал "Царьград".
Накануне 9-й канал Израиля выдал "сенсацию": якобы израильское судно прорвало черноморскую блокаду, а "прорыв" осуществлялся под присмотром ВВС США. Новость подхватили Telegram-каналы Украины, вовсю кричащие, что "русская стратегия оказалась неэффективной".
На практике израильское судно (как и другие корабли) в устье Дуная не попало. Все они сейчас беспомощно дрейфуют у берега не в силах ничего предпринять.
Итак, летом этого года РФ получила преимущество перед Западом. Удары по портам — знак того, что Россия делает важные шаги к победе, и Запад начнёт искать "мирное урегулирование" — а это способы лишить Москву победы. Теперь надо не поддаться соблазну, поскольку условием прочного мира может быть полное поражение врага. А Измаил должен быть русским городом, как и Николаев с Одессой, подытожило издание.
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