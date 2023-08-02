"Царьград": 2 августа всё изменилось — новый удар по Измаилу поставил точку в планах Запада

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад пытался раздуть сенсацию — "сухогрузы прорвали блокаду на Дунае". Но удары по порту Измаила показали ситуацию в другом свете.

Фото: https://t.me/starukhofficial

Ночью 2 августа БПЛА опять ударили по Измаилу: сгорела нефтебаза и разбита портовая инфраструктура. Но что же особенного в последней атаке?

Многое, если не всё, сообщает телеканал "Царьград".

Накануне 9-й канал Израиля выдал "сенсацию": якобы израильское судно прорвало черноморскую блокаду, а "прорыв" осуществлялся под присмотром ВВС США. Новость подхватили Telegram-каналы Украины, вовсю кричащие, что "русская стратегия оказалась неэффективной".

На практике израильское судно (как и другие корабли) в устье Дуная не попало. Все они сейчас беспомощно дрейфуют у берега не в силах ничего предпринять.

Итак, летом этого года РФ получила преимущество перед Западом. Удары по портам — знак того, что Россия делает важные шаги к победе, и Запад начнёт искать "мирное урегулирование" — а это способы лишить Москву победы. Теперь надо не поддаться соблазну, поскольку условием прочного мира может быть полное поражение врага. А Измаил должен быть русским городом, как и Николаев с Одессой, подытожило издание.