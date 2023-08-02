На территории Сумской и Харьковской областей слышны звуки сирен. Официальный ресурс для оповещения населения сообщил об объявлении воздушной тревоги.
Это уже второе предупреждение за день. Более никаких подробностей не приводится.
Ранее воздушную тревогу также объявляли на территории всей Украины.
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