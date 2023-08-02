В Сумской и Харьковской областях вновь объявили воздушную тревогу

На территории Сумской и Харьковской областей слышны звуки сирен. Официальный ресурс для оповещения населения сообщил об объявлении воздушной тревоги.

Фото: www.gazeta.ru

Это уже второе предупреждение за день. Более никаких подробностей не приводится.

Ранее воздушную тревогу также объявляли на территории всей Украины.