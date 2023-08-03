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"Росэлектроника": система управления для ВДВ "Кассиопея-Д" пройдёт испытания

Силовые структуры

Система управления для ВДВ "Кассиопея-Д" на базе бронетранспортёра в ближайшее время пройдёт испытания, сообщили в холдинге "Росэлектроника".

"Росэлектроника": система управления для ВДВ "Кассиопея-Д" пройдёт испытания
Фото: mil.ru

По данным ведомства, автоматизированная система управления войсками сделана на базе БТР-МД "Ракушка".

"По состоянию на конец июля 2023 года опытные образцы усовершенствованной системы ВДВ "Кассиопея-Д" отправлены на испытания", — сообщили в "Росэлектронике" РИА Новости.

Полевая телекоммуникационная система призвана обеспечить в ходе боя управление частями и подразделениями ВДВ. А также связь бойцам с другими войсками. Согласно данным, "Кассиопея-Д" способна передавать информацию оперативно, и, главное, надёжно. Она включает в себя ряд разных каналов и частот, кроме того, подключается к закрытому каналу с интернетом.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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