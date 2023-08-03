Система управления для ВДВ "Кассиопея-Д" на базе бронетранспортёра в ближайшее время пройдёт испытания, сообщили в холдинге "Росэлектроника".
По данным ведомства, автоматизированная система управления войсками сделана на базе БТР-МД "Ракушка".
"По состоянию на конец июля 2023 года опытные образцы усовершенствованной системы ВДВ "Кассиопея-Д" отправлены на испытания", — сообщили в "Росэлектронике" РИА Новости.
Полевая телекоммуникационная система призвана обеспечить в ходе боя управление частями и подразделениями ВДВ. А также связь бойцам с другими войсками. Согласно данным, "Кассиопея-Д" способна передавать информацию оперативно, и, главное, надёжно. Она включает в себя ряд разных каналов и частот, кроме того, подключается к закрытому каналу с интернетом.
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