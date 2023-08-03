Секретарь СНБО Украины Данилов: нет никакого "дедлайна и графика" для наступления ВСУ

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Никто не может устанавливать Украине "дедлайны и графики" для контрнаступления ВСУ, заявил секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

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Украинские военные действуют по "натовской системе", заверил секретарь СНБО.

"Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых… Во-вторых, никакого графика (наступления. — Прим. ред.) не существует", — заявил Данилов в интервью украинскому телеканалу ТСН.

По его словам, согласно натовской системе, только командиры ВСУ решают, когда действовать с учётом обстановки на том или ином направлении фронта. И исходят исключительно из поставленных задач и в интересах украинской армии.