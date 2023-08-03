Никто не может устанавливать Украине "дедлайны и графики" для контрнаступления ВСУ, заявил секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.
Украинские военные действуют по "натовской системе", заверил секретарь СНБО.
"Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых… Во-вторых, никакого графика (наступления. — Прим. ред.) не существует", — заявил Данилов в интервью украинскому телеканалу ТСН.
По его словам, согласно натовской системе, только командиры ВСУ решают, когда действовать с учётом обстановки на том или ином направлении фронта. И исходят исключительно из поставленных задач и в интересах украинской армии.
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