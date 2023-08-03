Гагин: ВСУ группируют силы на подступах к Артёмовску — бои за населённые пункты

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики группируются на подступах к Артёмовску, враг не оставляет попыток прорвать российскую линию обороны, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Фото: iz.ru

По его словам, идут бои за ряд населённых пунктов:

Клещеевку,

Курдюмовку,

Андреевку.

"На Артёмовском направлении противник группирует достаточно большие силы и не перестаёт атаковать, — сообщил Гагин РИА Новости. — Небольшие населённые пункты являются ключами к возможности атаковать сам Артёмовск".

Как уточнил Гагин, Клещеевка находится под контролем российских бойцов, но часть высот в районе села заняты ВСУ, которые ведут оттуда огонь. Как подчеркнул советник врио главы ДНР, вскоре ВС России "эту проблему решат".