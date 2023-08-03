Известная актриса из США Сьюзен Сарандон выступила с заявлением о том, что НАТО уже "вышла из-за под контроля" на фоне украинского конфликта, а потому необходимо приступать к переговорам.
Сарандон выразила своё мнение в интервью корреспондентам итальянской газеты il Messaggero.
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