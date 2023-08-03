Американская актриса Сьюзен Сарандон: НАТО вышла из-за под контроля на Украине

0:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Известная актриса из США Сьюзен Сарандон выступила с заявлением о том, что НАТО уже "вышла из-за под контроля" на фоне украинского конфликта, а потому необходимо приступать к переговорам.

Фото: fishki.net

Сарандон выразила своё мнение в интервью корреспондентам итальянской газеты il Messaggero.