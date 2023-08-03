Решение Владимира Путина разместить в Белоруссии тактическое оружие поставило Вашингтон в тупик.
Ведь понимание ситуации всегда было слабым местом Белого дома, сказал израильский военный эксперт Яков Кедми.
По его словам, качество кадров в США на всех уровнях вызывает вопросы. Если в Вашингтоне руководят люди вроде Байдена или Камалы Харрис, то и в ФБР, ЦРУ или Пентагоне ситуация не лучше.
Военные и разведка американцев всегда располагали информацией со всего мира, но сделать из неё правильные выводы Штаты никогда не могли. Особенно это касается России, отметил аналитик.
"Самое слабое место американцев — это анализ и понимание информации. Сейчас они даже не знают, что делать с этим неожиданным шагом Путина. Как понимать эту ситуацию? А что значит, когда Путин сказал: "Десять самолетов МиГ-31 будут готовы с июля нести ядерное оружие с территории Белоруссии"? Они опять не понимают, что делать!", — в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" сказал Кедми.
Он подчеркнул, что для спецслужб США ситуация осложняется утечкой файлов о состоянии армий разных стран. Это также усугубит противоречия между Вашингтоном и его союзниками по альянсу НАТО и вне его. Разногласия там возникли давно — по финансированию, расширению и особенно помощи Киеву, подытожил Кедми.
Ранее мы писали, что Яков Кедми оценил использование спецназа в наступлении ВСУ.
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