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Кедми: США не понимают, что делать после неожиданного шага Путина

1:39
Силовые структуры

Решение Владимира Путина разместить в Белоруссии тактическое оружие поставило Вашингтон в тупик.

Кедми: США не понимают, что делать после неожиданного шага Путина
Фото: https://www.youtube.com/watch?v=r-_MKwWIFH0

Ведь понимание ситуации всегда было слабым местом Белого дома, сказал израильский военный эксперт Яков Кедми.

По его словам, качество кадров в США на всех уровнях вызывает вопросы. Если в Вашингтоне руководят люди вроде Байдена или Камалы Харрис, то и в ФБР, ЦРУ или Пентагоне ситуация не лучше.

Военные и разведка американцев всегда располагали информацией со всего мира, но сделать из неё правильные выводы Штаты никогда не могли. Особенно это касается России, отметил аналитик.

"Самое слабое место американцев — это анализ и понимание информации. Сейчас они даже не знают, что делать с этим неожиданным шагом Путина. Как понимать эту ситуацию? А что значит, когда Путин сказал: "Десять самолетов МиГ-31 будут готовы с июля нести ядерное оружие с территории Белоруссии"? Они опять не понимают, что делать!", — в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" сказал Кедми.

Он подчеркнул, что для спецслужб США ситуация осложняется утечкой файлов о состоянии армий разных стран. Это также усугубит противоречия между Вашингтоном и его союзниками по альянсу НАТО и вне его. Разногласия там возникли давно — по финансированию, расширению и особенно помощи Киеву, подытожил Кедми. 

Ранее мы писали, что Яков Кедми оценил использование спецназа в наступлении ВСУ. 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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