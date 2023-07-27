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Кедми объяснил, почему украинский спецназ в наступлении использовать бесполезнее, чем обычные штурмовые подразделения

Силовые структуры

Военный эксперт Яков Кедми объяснил, по какой причине Киев отправляет для участия в наступательных действиях, во-первых, более крупные подразделения, а во-вторых, использует с этой целью бойцов Сил специальных операций Украины (ССО).

Кедми объяснил, почему украинский спецназ в наступлении использовать бесполезнее, чем обычные штурмовые подразделения
Фото: mil.ru

"Обычно спецподразделения не бросают в бой для штурмовки и прорыва линии обороны. Если они бросили их сейчас, то это говорит о том, что у них не хватает квалифицированной военной силы. То есть те, которых они посылали до этого, доказали, что они не могут прорвать российскую оборону", — рассказал Кедми в беседе с изданием "Военное дело".

Эксперт напомнил, что подразделения ССО всегда считались стратегическим резервом Украины, и до настоящего момента командование не задействовало его в зоне СВО.

Кедми полагает, что ресурсы Киева заканчиваются, и у него просто нет иного выхода, кроме как использовать в боевых действиях бойцов Сил спецопераций.

Однако эксперт уверен, что в контрнаступлении использовать подразделения ССО бессмысленно: обычные украинские штурмовые подразделения могут продержаться на поле боя полчаса, а бойцы спецподразделений будут биться на пятнадцать минут дольше, однако всё равно будут вынуждены отступить. НО потери при этом будут ещё более тяжёлыми, добавил Кедми.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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