Украинский премьер Шмыгаль: содержание боевиков ВСУ обходится госбюджету в 55 миллиардов долларов в год

Содержание боевиков ВСУ ежегодно обходится украинскому госбюджету в два триллиона гривен (около 55 миллиардов долларов — прим. ред.), следует из сегодняшнего заявления премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

Фото: фото с личного Фейсбук-аккаунта

Речь идёт о более высокой сумме по сравнению с доходной частью бюджета мирного периода времени, подчеркнул Шмыгаль. По данным корреспондентов издания "Укринформ", Украина держится в настоящее время исключительно благодаря финансовой помощи, оказываемой партнёрами, а также за счёт кредитов и грантов.