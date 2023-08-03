Содержание боевиков ВСУ ежегодно обходится украинскому госбюджету в два триллиона гривен (около 55 миллиардов долларов — прим. ред.), следует из сегодняшнего заявления премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
Речь идёт о более высокой сумме по сравнению с доходной частью бюджета мирного периода времени, подчеркнул Шмыгаль. По данным корреспондентов издания "Укринформ", Украина держится в настоящее время исключительно благодаря финансовой помощи, оказываемой партнёрами, а также за счёт кредитов и грантов.
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