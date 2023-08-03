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Украинский премьер Шмыгаль: содержание боевиков ВСУ обходится госбюджету в 55 миллиардов долларов в год

Силовые структуры

Содержание боевиков ВСУ ежегодно обходится украинскому госбюджету в два триллиона гривен (около 55 миллиардов долларов — прим. ред.), следует из сегодняшнего заявления премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

Украинский премьер Шмыгаль: содержание боевиков ВСУ обходится госбюджету в 55 миллиардов долларов в год
Фото: фото с личного Фейсбук-аккаунта

Речь идёт о более высокой сумме по сравнению с доходной частью бюджета мирного периода времени, подчеркнул Шмыгаль. По данным корреспондентов издания "Укринформ", Украина держится в настоящее время исключительно благодаря финансовой помощи, оказываемой партнёрами, а также за счёт кредитов и грантов.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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