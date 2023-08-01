Укронацисты совместно с артиллеристами предприняли очередную попытку продвижения в северо-восточном направлении от населённого пункта Работино в ходе ожесточённых боевых действий на Запорожском направлении. Однако бойцы ВС РФ успешно вернули украинских военных на их исходные позиции, сообщает Телеграм-канал WarGonzo.
Военкоры отмечают, что по всей линии соприкосновения в течение последних нескольких дней наблюдается в целом относительное затишье. Активные наступательные действия киевский режим не ведёт.
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