В оборонной стратегии Российской Федерации непременно будет учтено возможное размещение Соединёнными Штатами ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на территории Японии.
Корреспонденты RTVI сообщают об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы третьего департамента Азии МИД РФ Николая Ноздрева.
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