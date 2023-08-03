МИД России: Москва учтёт в своей оборонной стратегии возможное размещение РСМД США в Японии

В оборонной стратегии Российской Федерации непременно будет учтено возможное размещение Соединёнными Штатами ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на территории Японии.

Фото: mil.ru

Корреспонденты RTVI сообщают об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы третьего департамента Азии МИД РФ Николая Ноздрева.