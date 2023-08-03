На территории Днепропетровской и Николаевской областей прозвучали сирены воздушной тревоги. Как сообщает официальный ресурс по оповещению населения, предупредительные звуки начались в 17:23 и 17:24 соответственно.
Стоит отметить, что за 3 августа в Днепропетровске сирена прозвучала дважды.
Напомним, утром 3 августа была объявлена воздушная тревога в Харьковской и Днепропетровской областях.
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