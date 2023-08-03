В Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

На территории Днепропетровской и Николаевской областей прозвучали сирены воздушной тревоги. Как сообщает официальный ресурс по оповещению населения, предупредительные звуки начались в 17:23 и 17:24 соответственно.

Фото: news.rambler.ru

Стоит отметить, что за 3 августа в Днепропетровске сирена прозвучала дважды.

Напомним, утром 3 августа была объявлена воздушная тревога в Харьковской и Днепропетровской областях.