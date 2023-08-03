Политолог из Ростова-на-Дону Александр Сухарь прокомментировал недавние изменения законодательства для призывников и мобилизованных. Эксперт считает, что ужесточение ряда положений указывает только на то, что власти наводят порядок в этой сфере, пишет rostovgazeta.ru.
По мнению аналитика, речь не идёт о новой волне частичной мобилизации.
"Ситуация на фронте стабилизировалась. Россия создала серьёзную линию обороны и контролирует большую часть своих новых регионов", — заключил собеседник издания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания девушки, которую её сын не отпускал из плена на протяжении 14 лет.