Политолог Сухарь: речи о новой волне частичной мобилизации в России не идёт

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог из Ростова-на-Дону Александр Сухарь прокомментировал недавние изменения законодательства для призывников и мобилизованных. Эксперт считает, что ужесточение ряда положений указывает только на то, что власти наводят порядок в этой сфере, пишет rostovgazeta.ru.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

По мнению аналитика, речь не идёт о новой волне частичной мобилизации.

"Ситуация на фронте стабилизировалась. Россия создала серьёзную линию обороны и контролирует большую часть своих новых регионов", — заключил собеседник издания.

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