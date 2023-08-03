Российские войска обстреливают технику и боевиков Вооружённых сил Украины ракетами X-55, переданными как раз киевской стороной.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
По информации, Воздушно-космические войска России используют для обстрела украинской инфраструктуры крылатые ракеты образца Светского Союза, которые были переданы РФ ещё в 1999 году в рамках погашения Киевом задолженности за газовые поставки.
"Кучма из XX века внёс лепту в победу над укронацизмом", — отмечает ведущий Первого канала.
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Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.