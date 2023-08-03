Армия России обстреливает военные объекты Украины ракетами X-55 от Кучмы

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска обстреливают технику и боевиков Вооружённых сил Украины ракетами X-55, переданными как раз киевской стороной.

Фото: https://t.me/denazi_UA/23058

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

По информации, Воздушно-космические войска России используют для обстрела украинской инфраструктуры крылатые ракеты образца Светского Союза, которые были переданы РФ ещё в 1999 году в рамках погашения Киевом задолженности за газовые поставки.

"Кучма из XX века внёс лепту в победу над укронацизмом", — отмечает ведущий Первого канала.