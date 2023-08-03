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США требуют возврата средств за некачественное контрнаступление ВСУ

Силовые структуры

Соединённые Штаты требуют возврата денег за "некачественное контрнаступление" Вооружённых сил Украины.

США требуют возврата средств за некачественное контрнаступление ВСУ
Фото: iz.ru

Об этом пишет в Telegram-канале журналист Руслан Осташко со ссылкой на председателя Нацкомитета Республиканской партии США Ронны Макдэниел.

Ведущий Первого канала сообщает, что та раскритиковала Вашингтон за военную поддержку киевского режима. Теперь все эти деньги (300 миллиардов долларов) она требует вернуть американским налогоплательщикам или Киеву надо показать какой-нибудь приемлемый результат.

"Ронна не в курсе, что Украину спонсировали не по гарантийному талону", — комментирует Осташко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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