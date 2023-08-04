Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения пункта управления группировки "Центр" осмотрел шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV-90, которую российские военные захватили в зоне СВО.
Командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев продемонстрировал Шойгу взятую под контроль бронетехнику, в том числе шведского производства. Как пояснили в Минобороны РФ, БМП CV-90 была оставлена украинскими солдатами после того, как ВС России нанесли удар по ней из противотанкового гранатомёта РПГ-7.
По словам Мордвичева, в некоторых образцах западной бронетехники, захваченной в зоне спецоперации, отсутствуют комплекты запчастей, а также инструменты и принадлежности для быстрых ремонтных работ в местах сражений.
Ранее сообщалось, что Шойгу представил к государственным наградам российских танкистов, которые вступили в схватку с колонной бронетехники Украины на Запорожском направлении.
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