Командующий группировкой ВС РФ "Центр" показал Шойгу захваченную в бою шведскую БМП CV-90

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения пункта управления группировки "Центр" осмотрел шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV-90, которую российские военные захватили в зоне СВО.

Фото: kremlin.ru

Командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев продемонстрировал Шойгу взятую под контроль бронетехнику, в том числе шведского производства. Как пояснили в Минобороны РФ, БМП CV-90 была оставлена украинскими солдатами после того, как ВС России нанесли удар по ней из противотанкового гранатомёта РПГ-7.

По словам Мордвичева, в некоторых образцах западной бронетехники, захваченной в зоне спецоперации, отсутствуют комплекты запчастей, а также инструменты и принадлежности для быстрых ремонтных работ в местах сражений.

Ранее сообщалось, что Шойгу представил к государственным наградам российских танкистов, которые вступили в схватку с колонной бронетехники Украины на Запорожском направлении.