Шурыгин: контрнаступление ВСУ рассыпалось на отдельные боевые эпизоды

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Владислав Шурыгин высказался о ходе контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ), которое началось два месяца назад. По мнению аналитика, оно потерпело фиаско, окончательно рассыпавшись на отдельные боевые эпизоды на разных участках фронта.

Фото: informing.ru

В беседе с "Известиями" Шурыгин отметил, что атаки со стороны украинских националистов всё ещё идут. Но никакого замысла и перспектив больше нет, добавил он.

По словам эксперта, ВСУ начали заменять войска, причём самые боеспособные части, на многих участках фронта.

Российские военные перехватывают инициативу, действия ВС РФ в зоне спецоперации активизируются, заключил он.

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