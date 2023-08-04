Военный эксперт Владислав Шурыгин высказался о ходе контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ), которое началось два месяца назад. По мнению аналитика, оно потерпело фиаско, окончательно рассыпавшись на отдельные боевые эпизоды на разных участках фронта.
В беседе с "Известиями" Шурыгин отметил, что атаки со стороны украинских националистов всё ещё идут. Но никакого замысла и перспектив больше нет, добавил он.
По словам эксперта, ВСУ начали заменять войска, причём самые боеспособные части, на многих участках фронта.
Российские военные перехватывают инициативу, действия ВС РФ в зоне спецоперации активизируются, заключил он.
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