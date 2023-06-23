"Царьград": полковник Матвийчук озвучил неприглядную правду о контрнаступлении ВСУ

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Говоря о том, что происходит сейчас на фронтах специальной военной операции, полковник в запасе Анатолий Матвийчук озвучил настораживающую для Москвы и неприглядную для Киева правду о контрнаступлении украинской армии, сообщает телеканал "Царьград".

Фото: n4k.ru

По мнению эксперта, решится всё в ближайшие даже не месяцы, а недели. Контрнаступление ВСУ провалится с треском. Это и будет его результатом, заметил аналитик.

При этом эксперт обратил внимание и на ряд настораживающих фактов. Контрнаступления, как такового, не существует, а есть политическая установка на наступление армии Украины против русской армии, считает он.

Боевиков ВСУ в бой ведут уже офицеры НАТО. И остановить контрнаступление может "политическая воля, а не какие-то военные факторы", заключил собеседник канала.

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