Украинское командование при планировании контрнаступления ВСУ повторило ошибки российской армии, допущенные в начале спецоперации, заявил военный эксперт Алексей Живов.
Полтора года назад ВС России действовали "широкими мазками": глубокие танковые прорывы позволяли нашим подразделениям занимать по несколько областей в день, добавил он.
"Мы рассчитывали большими котлами окружать украинские войска, рассчитывая на их бегство и небоеспособность", — пояснил специалист в интервью изданию "Украина.ру".
Также и сейчас, отметил Живов, Киев надеялся испугать российские войска, но жестоко ошибся. В течение двух месяцев ВСУ безуспешно пытаются одержать хоть небольшую победу, потому что сделали ставку на широкомасштабное наступление.
Ранее военнослужащий рассказал, что для уничтожения немецкого Leopard достаточно всего одной противотанковой ракеты.
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