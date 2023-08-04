Военный эксперт Живов: ВСУ сейчас повторяют ошибки армии России времён начала СВО

Украинское командование при планировании контрнаступления ВСУ повторило ошибки российской армии, допущенные в начале спецоперации, заявил военный эксперт Алексей Живов.

Фото: iz.ru

Полтора года назад ВС России действовали "широкими мазками": глубокие танковые прорывы позволяли нашим подразделениям занимать по несколько областей в день, добавил он.

"Мы рассчитывали большими котлами окружать украинские войска, рассчитывая на их бегство и небоеспособность", — пояснил специалист в интервью изданию "Украина.ру".

Также и сейчас, отметил Живов, Киев надеялся испугать российские войска, но жестоко ошибся. В течение двух месяцев ВСУ безуспешно пытаются одержать хоть небольшую победу, потому что сделали ставку на широкомасштабное наступление.

Ранее военнослужащий рассказал, что для уничтожения немецкого Leopard достаточно всего одной противотанковой ракеты.