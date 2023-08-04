Преимущества натовской военной техники сильно преувеличены, броня западных танков оказывается бесполезной перед российскими ракетами, рассказал боец ВС России с позывным "Изюм".
"Они хотели нас запугать "Леопардами", а этот танк уничтожается просто с одной ракеты ПТУР. У нас было время подготовиться", — пояснил он в ролике, размещённом в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
К тому же, добавил военный, основные направления возможных атак противника надёжно прикрыты минами.
Ранее американские журналисты рассказали, что нехватка боеприпасов заставляет украинцев производить кустарные "конфетные бомбы" с помощью 3D-принтеров.
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Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.