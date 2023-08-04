Преимущества натовской военной техники сильно преувеличены, броня западных танков оказывается бесполезной перед российскими ракетами, рассказал боец ВС России с позывным "Изюм".

"Они хотели нас запугать "Леопардами", а этот танк уничтожается просто с одной ракеты ПТУР. У нас было время подготовиться", — пояснил он в ролике, размещённом в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.