Руденко показал итог атаки ВСУ в Запорожье: уничтоженная техника, в том числе Leopard

После бегства украинских сил военнослужащие ВС РФ смогли пройти по дороге, которая стала основным направлением контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.

"Неплохо" хохол сходил в атаку на Запорожье. По дороге десяток уничтоженной техники, в том числе и танки Leopard", — написал военкор Андрей Руденко в своём Telegram-канале под опубликованным видео.

В кадре можно видеть множество обездвиженных танков, повреждённые и перевёрнутые броневики.

"Американская тактика военных действий дает свои плоды", — резюмировал репортёр.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 4 августа ВСУ безуспешно пытались атаковать 13 беспилотниками объекты в Крыму