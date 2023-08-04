После бегства украинских сил военнослужащие ВС РФ смогли пройти по дороге, которая стала основным направлением контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.
"Неплохо" хохол сходил в атаку на Запорожье. По дороге десяток уничтоженной техники, в том числе и танки Leopard", — написал военкор Андрей Руденко в своём Telegram-канале под опубликованным видео.
В кадре можно видеть множество обездвиженных танков, повреждённые и перевёрнутые броневики.
"Американская тактика военных действий дает свои плоды", — резюмировал репортёр.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 4 августа ВСУ безуспешно пытались атаковать 13 беспилотниками объекты в Крыму
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.