В Киеве ответили на призыв ООН не бить по Москве: "У себя дома визжите!"

В Организации Объединённых Наций должны перестать требовать от ВСУ отказываться от атак на Москву.

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Об этом сообщил заявил глава Совета безопасности Украины Алексей Данилов.

В украинском СНБО были возмущены призывами зампредставителя генерального секретаря ООН Фархана Хака, заявившего, что в организации против, чтобы атаки на российскую столицу проводились и впредь.

"Там один из заместителей что-то визжал, что мы не имеем права атаковать Москву. Так пусть он у себя дома это рассказывает. Я уже говорил, это как у вас нога попала в челюсть крокодила, а они говорят, что его надо гладить по голове, чтобы он отпустил", — в эфире львовского телеканала НТА заявил глава Совбеза Украины.

Он отметил, наоборот, киевская власть будет делать всё, чтобы у этого крокодила "все зубы повылетали".