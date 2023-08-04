В Организации Объединённых Наций должны перестать требовать от ВСУ отказываться от атак на Москву.
Об этом сообщил заявил глава Совета безопасности Украины Алексей Данилов.
В украинском СНБО были возмущены призывами зампредставителя генерального секретаря ООН Фархана Хака, заявившего, что в организации против, чтобы атаки на российскую столицу проводились и впредь.
"Там один из заместителей что-то визжал, что мы не имеем права атаковать Москву. Так пусть он у себя дома это рассказывает. Я уже говорил, это как у вас нога попала в челюсть крокодила, а они говорят, что его надо гладить по голове, чтобы он отпустил", — в эфире львовского телеканала НТА заявил глава Совбеза Украины.
Он отметил, наоборот, киевская власть будет делать всё, чтобы у этого крокодила "все зубы повылетали".
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