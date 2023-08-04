Redacted: НАТО уничтожила целое поколение украинцев и продолжает посылать их на смерть

Североатлантический военный альянс НАТО уничтожил целое поколение украинцев и всё равно продолжает посылать граждан Украины на убой.

Фото: РБК

Об этом сообщило издание Redacted.

Военный блок и западные страны не желают заканчивать военные действия, считает журналист Дэвид Фостер.

"Их конечная цель — скупить Украину. BlackRock может ворваться и скупить землю, захватить её и владеть ею", — в частности, пишет он.

По его словам, Запад кидает украинцев в мясорубку, только затягивая войну. Ему плевать на огромные страдания славян. Это очень похоже на полное уничтожение Украины, подытожил Фостер.