Военный эксперт Прохватилов о заявлении Киева насчёт "второго эшелона": "Ничего нового не происходит"

Военный эксперт Владимир Прохватилов прокомментировал решение Киева задействовать для участия в боевых действиях у села Работино в Запорожской области второй эшелон ВСУ, а именно резервный 10-й армейский корпус.

Фото: Вадим Савицкий

По мнению эксперта, это решение ничего принципиально не изменило в театре боевых действий, если сравнивать с тем, что было до этого.

Прохватилов уверен, что это — не более чем громкое заявление Киева о начале "второго этапа спецоперации" специально для администрации Байдена.

"По-прежнему, в атаку идут сначала мобилизованные, потом более серьезные части. Ничего принципиально нового не происходит. Думаю, это на 108% украинская пропаганда", — сказал Прохватилов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Прохватилов уверен, что Киев, говоря о появлении на поле боя резерва, хочет деморализовать российских военных, власти страны и навести панику среди рядовых россиян.