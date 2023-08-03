ВСУ начали третий этап наступления, бросив в бой резервный армейский корпус

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ приступили к 3-му этапу наступления, задействовав резерв — 10-й армейский корпус.

Фото: topwar.ru

Так киевский режим хочет продвинуться в Запорожской области в районе Работино.

Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на источники в армии Украины.

У Киева якобы есть большие шансы прорвать тут оборону русских, однако от этого поселка до основной оборонительной линии ВС РФ ещё остаётся 20 километров. На прошлой неделе Генштаб Украины решил бросить в бой 10-й армейский корпус, что резко активизировало боевые действия, пишет газета.

"ВСУ решили больше задействовать второй эшелон своих войск. Пока неясно, понесли ли силы РФ достаточные потери, чтобы создать условия для прорыва", — однако сказали западные военные эксперты.

Также отмечается, что эти подразделения армии Украины действуют не так успешно, как те, что воевали у Харькова и Херсона.