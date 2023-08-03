ВСУ приступили к 3-му этапу наступления, задействовав резерв — 10-й армейский корпус.
Так киевский режим хочет продвинуться в Запорожской области в районе Работино.
Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на источники в армии Украины.
У Киева якобы есть большие шансы прорвать тут оборону русских, однако от этого поселка до основной оборонительной линии ВС РФ ещё остаётся 20 километров. На прошлой неделе Генштаб Украины решил бросить в бой 10-й армейский корпус, что резко активизировало боевые действия, пишет газета.
"ВСУ решили больше задействовать второй эшелон своих войск. Пока неясно, понесли ли силы РФ достаточные потери, чтобы создать условия для прорыва", — однако сказали западные военные эксперты.
Также отмечается, что эти подразделения армии Украины действуют не так успешно, как те, что воевали у Харькова и Херсона.
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