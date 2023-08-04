Несмотря на заявленные задачи украинского наступления, армия России продолжает продвигаться вперёд, одерживая важные победы одну за другой.
Об это сообщило издание National Interest.
СМИ при этом отмечает, что украинская армия несёт огромные потери.
Поставленное киевской власти западное оружие не помогло достичь целей, а российская армия успешно захватывает и уничтожает западную боевую тяжёлую технику, в том числе танки leopard и БМП Bradley, пишет автор статьи Доминик Сансоне.
Обозреватель подчёркивает, что в западной прессе стараются данные обстоятельства замалчивать и Запад продолжает придерживаться ложного тезиса о "непобедимости ВСУ".
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Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.