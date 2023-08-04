National Interest: контрнаступление ВСУ обернулось победами армии России

Несмотря на заявленные задачи украинского наступления, армия России продолжает продвигаться вперёд, одерживая важные победы одну за другой.

Фото: www.gazeta.ru

Об это сообщило издание National Interest.

СМИ при этом отмечает, что украинская армия несёт огромные потери.

Поставленное киевской власти западное оружие не помогло достичь целей, а российская армия успешно захватывает и уничтожает западную боевую тяжёлую технику, в том числе танки leopard и БМП Bradley, пишет автор статьи Доминик Сансоне.

Обозреватель подчёркивает, что в западной прессе стараются данные обстоятельства замалчивать и Запад продолжает придерживаться ложного тезиса о "непобедимости ВСУ".