Эксперт о нейтрализации ударов морских дронов: "Вижу только один выход"

Атаки морских беспилотников будут только нарастать.

Фото: Avia.pro.

И удивительно, что сейчас ещё не задействованы элементарные средства защиты, заявил публицист Максим Калашников.

"Предвижу, что робокатера будут модифицироваться. Сейчас они крайне примитивны, по типу катеров-убийц, которые были у итальянцев и немцев во Вторую мировую. Но ведь возможно появление морских дронов, которые будут пускать противокорабельные ракеты. Поэтому методы борьбы с такими роботами должны быть проработаны", — пишет аналитик.

По его словам, одной борьбы с беспилотниками недостаточно, надо парализовать всю Украину. Также важно разработать стратегию противостояния угрозе атак морскими дронами. И здесь нужны совокупные действия всей армии, отметил эксперт.

Он подчёркивает, что есть один выход — ракетно-дроно-авиационное наступление, задача которой — подавление всех систем ПВО Украины.

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