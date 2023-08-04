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После нового контрнаступа "ВСУ США" предложат России такое, от чего она не сможет отказаться

1:34
Силовые структуры

У Вашингтона нет иллюзий по поводу наступления ВСУ. Оно началось 6 июня и, мягко говоря, не показало результатов, а "гениальные" полководцы Киева ничего не смогли поделать с обороной ВС РФ.

После нового контрнаступа "ВСУ США" предложат России такое, от чего она не сможет отказаться
Фото: .watanserb.com

Об этом сообщил политолог и американист Грег Вайнер.

По его словам, генералы Пентагона на эту тему уже заявили, что русская армия научилась воевать в новых условиях, её тактика и стратегия стала более мобильной, более жёсткой и современной. Ракеты не кончились, появляются новые снаряды, в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.

Из-за сокращения помощи США Киев может активизировать наступление, чтобы показать собственную значимость — Украине срочно нужен успех, отметил Вайнер.

Он подчеркнул, что в Саудовской Аравии страны будут пытаться подготовить предложение для Москвы, поэтому России там и не будет.

"Учитывая, что у саудитов — довольно хорошие отношения с Москвой, я не думаю, что они собираются обострять и портить связи с нами на фоне Украины. Россия получит предложения, от которых тяжело будет отказаться. И по зерновой сделке будут учтены определенные требования России", — сказал эксперт.

Главное предложение, наверняка, будет касаться окончания боевых действий в 2023 году. Но Россия точно не будет отводить армию к границам 1991 года, подытожил обозреватель.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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