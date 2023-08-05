Очередные военнопленные признаются в том, что несут колоссальные потери и в живой силе, и в боевой технике. По информации Минобороны России, укронацисты массово жалуются на то, что их командование некомпетентно, а снабжение оставляет желать лучшего.
Боевики ВСУ также сетуют на то, что их отправляют на фронт почти без подготовки. Профессиональные действия бойцов ВС РФ в ходе спецоперации всё чаще вынуждают украинских военных принимать единственно правильное решение — сдаваться.
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