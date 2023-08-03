Военнослужащие российской армии успешно отразили восемь атак со стороны укронацистов в ходе ожесточённых боевых действий на Донецком направлении, следует из сегодняшнего заявления Минобороны.
Боевики ВСУ предпринимали попытки наступления под Белогоровкой, Берестовым, Марьинкой, Клещеевкой и Красногоровкой в ДНР, уточнили в ведомстве.
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Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания девушки, которую её сын не отпускал из плена на протяжении 14 лет.