Минобороны: Армия РФ отразила 8 атак боевиков ВСУ на Донецком направлении

0:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие российской армии успешно отразили восемь атак со стороны укронацистов в ходе ожесточённых боевых действий на Донецком направлении, следует из сегодняшнего заявления Минобороны.

Фото: newsrnd.com

Боевики ВСУ предпринимали попытки наступления под Белогоровкой, Берестовым, Марьинкой, Клещеевкой и Красногоровкой в ДНР, уточнили в ведомстве.