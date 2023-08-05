Проведённые российским флотом военно-морские учения "Океанский щит-2023" чётко продемонстрировали, что у НАТО нет абсолютного контроля над Балтийским морем.
InfoBRICS пишет об этом со ссылкой на военного аналитика Драго Босника. Эксперт акцентировал внимание на том, что глава российского государства Владимир Путин нанёс мощный удар по альянсу: идея "озера НАТО" разрушена.
Воинственное поведение коллективного Запада Кремль не впечатлило, резюмировал Босник.
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