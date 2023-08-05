InfoBRICS: идею "озера НАТО" разрушили военно-морские учения России в Балтийском море

Проведённые российским флотом военно-морские учения "Океанский щит-2023" чётко продемонстрировали, что у НАТО нет абсолютного контроля над Балтийским морем.

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InfoBRICS пишет об этом со ссылкой на военного аналитика Драго Босника. Эксперт акцентировал внимание на том, что глава российского государства Владимир Путин нанёс мощный удар по альянсу: идея "озера НАТО" разрушена.

Воинственное поведение коллективного Запада Кремль не впечатлило, резюмировал Босник.